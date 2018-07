Localiza tem lucro líquido de R$ 141,9 milhões no 2º trimestre

São Paulo – A Localiza registrou lucro líquido de R$ 141,9 milhões no segundo trimestre de 2018, valor 9,7% maior que os R$ 129,3 milhões apurados um ano antes. No acumulado do primeiro semestre, o lucro da companhia chegou a R$ 317,9 milhões, um crescimento de 27,4% em relação ao ano passado.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, deplreciações e amortizações) consolidado somou R$ 347,6 milhões entre abril e junho, que representa um crescimento de 16,4% em relação ao mesmo período do ano passado. Desde o começo do ano, o Ebitda soma R$ 745 milhões, avanço de 25,1%. O Ebit somou R$ 276,9 milhões no trimestre, crescimento de 17,5%. No semestre, o indicador teve alta de 30,3%, ficando em R$ 606,8 milhões.

A receita líquida da Localiza no segundo trimestre chegou a R$ 1,74 bilhão, crescimento de 29,3% na comparação anual. No semestre, a receita ficou em R$ 3,562 bilhões, crescimento de 32,7%. Das receitas no trimestre, a divisão de Seminovos registrou crescimento de 26,4%, para R$ 970,9 milhões. Já a divisão de Aluguel cresceu 33,1%, para R$ 769,3 milhões.

A dívida líquida fechou o primeiro semestre em R$ 4,628 bilhões, que corresponde a 60% do valor da frota da Localiza. Ao final de 2017, essa relação estava em 55%. Na alavancagem medida pela relação dívida líquida/Ebitda, o indicador passou de 2,9 vezes em dezembro para 3,1 vezes em junho.