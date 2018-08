Lloyds tem alta no lucro antes de impostos a 3,12 bi de libras

Londres – O Lloyds Banking Group informou que seu lucro antes de impostos no primeiro semestre ficou em 3,12 bilhões de libras (US$ 4,09 bilhões), um avanço de 23% ante igual período de 2017. O lucro subjacente subiu 7% na mesma comparação, a 4,23 bilhões de libras, e a receita total teve avanço de 2%, a 9,47 bilhões de libras. Após o balanço, a ação do banco subia 1,44% na Bolsa de Londres, às 6h45 (de Brasília).

A companhia declarou um dividendo interino de 1,07 pence por ação. O Lloyds disse ainda que “não vê efeito” em empréstimos inadimplentes como resultado do plano do Reino Unido de se separar da União Europeia, o chamado Brexit.