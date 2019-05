Livrarias perdem mais espaço, segundo pesquisa da GFK

São Paulo – Segundo levantamento feito pela GFK para a Associação Nacional de Livrarias (ANL), o ritmo de queda do mercado editorial está em desaceleração. Isso não quer dizer, porém, que as livrarias já consigam ver a luz no fim do túnel.

No acumulado do ano, até o final de abril e comparando com o mesmo período do ano passado, houve queda de 21,8% em unidades vendidas e de 17,9% no faturamento. O preço médio do livro cresceu 4,3% no período. A pesquisa, que será apresentada pela ANL na segunda-feira, 27, revela ainda que as livrarias estão perdendo espaço – a venda de livros neste canal caiu 21% em faturamento, enquanto a venda em outros canais cresceu 19,2%.

Costuma-se de dizer que em tempos de crise – não do mercado editorial exatamente – os livros de autoajuda têm um melhor desempenho, e o levantamento confirma isso. Livros de administração e de economia também estão vendendo bem.