Lista dos SUVs mais vendidos de 2019 no mercado brasileiro tem novatos

O mercado de utilitários esportivos, conhecidos como SUVs, nunca foi tão concorrido no Brasil. Em 2019, o ranking dos mais vendidos foi altamente disputado, e a diferença no número de unidades emplacadas pelas marcas foi muito pequena, tendência que deve persistir em 2020 com a chegada de novos lançamentos ao país.

No ano passado, as montadoras emplacaram cerca de 600 mil SUVs, segundo a Fenabrave, o que corresponde a pouco mais de um quarto do mercado total de veículos leves no país. Em uma oferta de cerca de 40 modelos, marcas como a Jeep e a Renault tiveram, juntas, a maior fatia desse mercado.

Outras montadoras como a Volkswagen, por exemplo, subiram rapidamente nesse ranking: a marca alemã passou a oferecer o seu lançamento T-Cross em meados de abril do ano passado e já galgou a sexta posição na lista dos SUVs mais vendidos do país.

O Hyundai Creta e o Citroën Cactus também podem ser considerados jovens no segmento, mas subiram rapidamente nesse ranking.

A Ford, primeira a lançar um SUV brasileiro no começo do milênio, encerrou o ano com o sétimo modelo mais vendido no segmento com o veterano Ecosport. A Honda também conseguiu uma boa colocação com o HR-V.

Confira a lista dos dez SUVs mais vendidos em 2019

1º – Renegade (Jeep)

2º – Compass (Jeep)

3º – Creta (Hyundai)

4º – Kicks (Nissan)

5º – HR-V (Honda)

6º – T-Cross (Volkswagen)

7º – Ecosport (Ford)

8º – Captur (Renault)

9º – Duster (Renault)

10º – C4 Cactus (Citroën)

Para este ano, o mercado espera pela chegada de SUVs totalmente novos, como o Territory, da Ford, bem como novas versões de modelos de outras empresas, como da General Motors.