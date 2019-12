Liq Participações entra com pedido de recuperação extrajudicial

São Paulo – A empresa de call center Liq participações (ex Contax) informou, nesta segunda-feira (30), que concluiu a fase de negociação da reestruturação do seu endividamento, que passará a ser realizada por meio de um plano de recuperação extrajudicial. O plano foi ajuizado na Comarca na capital do estado de São Paulo, onde se encontra a sede da empresa.

Segundo o comunicado enviado ao mercado, o plano já foi negociado, aprovado e assinado por credores detentores de créditos que representam 60,07% do total dos créditos abrangidos pelo plano, que somam cerca de 762 milhões de reais. O plano abrange unicamente os credores financeiros da empresa e não envolve seus fornecedores e seus colaboradores. A Liq pretende pagar 1,27 bilhão em dívidas com a emissão de quatro séries de debêntures.

No plano apresentado, a Liq afirma que mesmo com a sua expertise e qualificação no mercado em que atua, ela tem sofrido com as mudanças tecnológicas no setor de call center.

“Fatores como comunicação em diversas plataformas, novos produtos e serviços, integração por meio de chats, redes sociais e o avanço da Inteligência Artificial, têm mudado permanentemente a experiência do relacionamento entre os prestadores de bens e serviços e seus consumidores. Em meio à evolução da tecnologia na comunicação entre fornecedores e consumidores, estes últimos vêm demonstrando a preferência pela automatização do atendimento, com maior conectividade e menor interação humana nesse processo. Essa mudança tem levado a uma tendência de migração de volume significativo de serviços referentes ao core business da Liq para outras formas de interação com o cliente.”

A Liq também destacou o pedido de recuperação judicial da Oi, que é uma das suas principais clientes e representa cerca de 50% do faturamento da empresa. Após o pedido de recuperação da Oi, o faturamento da Liq, entre 2015 e 2018, caiu de 3,2 bilhões de reais para 1,4 bilhão de reais.

A Liq tem ações listadas na B3 desde 2005. Com o plano apresentado, as ações da companhia caiam 2,50%, sendo vendidas na casa dos 9 reais.