Linea investe em nova linha de alimentos para crianças

São Paulo – Conhecida pelos adoçantes e alimentos com menos açúcar, a Linea irá lançar uma nova categoria: produtos voltados para crianças.

O investimento na nova linha surgiu internamente em 2014, a partir de uma ideia do CEO, Marcelo Limírio Filho para montar a lancheira dos filhos. A companhia decidiu desenvolver chips, achocolatados e bolinhos, produtos normalmente encontrados nos lanches de crianças, mas em versões sem açúcar.

Entre os produtos, estão um achocolatado líquido, bolinho pronto, nos sabores chocolate, banana e cenoura e chips naturais de frutas, um de banana e outro com mix de maçã, banana e manga.

A companhia espera alcançar um faturamento 5 milhões de reais nos primeiros seis meses depois do lançamento, o que representa 3,3% do seu faturamento total. “Vamos observar a aceitação e adaptação e, com cautela, esperamos avançar muito mais do que isso. Estamos abrindo as portas desse mercado”, afirmou Fernanda Perillo, gerente de marketing da Linea Alimentos.

Com mais de 100 itens em 23 categorias, a Linea Alimentos fabrica creme de avelã, leite condensado, doce de leite, gelatina, pudim, geleia, mistura para bolo, granola, achocolato em pó, cookie, entre outros. Tudo sem açúcar.

Em 2017, o faturamento da Linea foi de 117 milhões de reais no Brasil. Apenas no primeiro trimestre deste ano, as receitas já subiram 15,8%.

Junto com sua linha de produtos infantis, ela também lançou pipocas prontas e adoçadas com stevia natural e o chocolate zero lactose sabor Cookies’n Cream.