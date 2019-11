Liminar mantém plano de desligamento voluntário na BR, diz distribuidora

São Paulo — A BR Distribuidora informou que foi concedida liminar em mandado de segurança na véspera para garantir a regular continuidade do Programa de Desligamento Optativo (PDO) na companhia, mantidos todos os prazos e regras nele previstos, até o posterior julgamento de mérito do tema.

“A companhia ressalta que continuará acompanhando todas as demandas judiciais que discutam o referido programa e tomará todas as providências cabíveis pelos meios legais e éticos com o objetivo de assegurar os direitos dos funcionários que optaram pelo PDO…”, disse a companhia em nota.

No início do mês, a distribuidora de combustíveis lançou programa de desligamento voluntário que inclui custos de 780 milhões de reais para sua implementação, prevendo também redução total estimada de despesas de cerca de 650 milhões de reais anuais.