Light tem prejuízo de R$ 25 milhões no 2º trimestre, melhora de 50,1%

São Paulo – A Light SA registrou no segundo trimestre prejuízo líquido de R$ 25 milhões, montante 50,1% menor que os R$ 51 milhões anotados no mesmo intervalo do ano passado. No acumulado em seis meses, a companhia anotou um lucro de R$ 67 milhões, revertendo a perda de R$ 26 milhões anotada no primeiro semestre de 2017.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ficou em R$ 407 milhões entre abril e junho, o que representa um aumento de 95,4% em relação ao mesmo período do exercício anterior. Em seis meses, a linha soma R$ 849 milhões, alta de 28,4%. A Light também divulga seu Ebitda Ajustado, que desconsidera a equivalência patrimonial e outras receitas e despesas operacionais. Por esse critério, o Ebitda avançou 110,8%, para R$ 446 milhões, totalizando R$ 918 milhões no semestre, cifra 30,8% maior. A Margem Ebitda ajustado subiu 6,8 pontos porcentuais no trimestre, para 16,1%, e 1,8 p.p. no semestre, para 16,3%.

A receita líquida somou R$ 2,78 bilhões entre abril e junho, montante 21,5% maior que o reportado nos mesmos meses de 2017. No acumulado do ano, a receita totalizou R$ 5,62 bilhões, alta de 16%.

O resultado financeiro correspondeu a uma despesa 73,1% menor no segundo trimestre, na comparação anual, para R$ 298 milhões. Em seis meses, as perdas financeiras se mantiveram estáveis em R$ 451 milhões.