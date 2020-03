Light quer vender fatia em Belo Monte e outras empresas, diz CEO

A Light tem planos de vender sua participação na hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, em meio a uma estratégia de desinvestimento de ativos não essenciais e nos quais a companhia não detém o controle, disse nesta sexta-feira, a presidente da companhia, Ana Marta Horta Veloso.

A fatia da empresa na Guanhães Energia, que controla pequenas hidrelétricas em Minas Gerais, também está entre ativos que podem ser negociados, afirmou a CEO durante teleconferência com investidores e analistas.

A Light é sócia indireta da usina de Belo Monte, com 25% da Amazônia Energia, um veículo criado em parceria com sua ex-controladora Cemig que detém 9,8% do empreendimento no rio Xingu.