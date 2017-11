Light aprova emissão de até R$ 600 mi em notas promissórias

São Paulo – O Conselho de Administração da Light aprovou em reunião nesta quarta-feira a realização de uma emissão de notas promissórias comerciais da companhia no valor total de até 600 milhões de reais, para distribuição pública com esforços restritos, segundo ata do encontro divulgada pela empresa.

A data de emissão das notas será a data da efetiva subscrição, e elas terão prazo de vencimento de no mínimo 361 dias e no máximo 397 dias a partir da emissão.

De acordo com a ata da reunião, a Light celebrará contrato de distribuição das notas com garantia firme de colocação para 400 milhões de reais e de melhores esforços de colocação para 200 milhões de reais. Será admitida uma distribuição parcial das notas, no valor mínimo de 400 milhões de reais.