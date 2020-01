Líbano recebe mandado de prisão da Interpol para Ghosn, diz fonte

Beirute – O Líbano recebeu nesta quinta-feira, 02, um mandado de prisão emitido pela Interpol para o ex-presidente da Nissan Carlos Ghosn, disse uma fonte judicial libanesa à Reuters.

A ordem, um alerta vermelho da Interpol que pede às autoridades para prender uma pessoa procurada, foi recebida pelas forças de segurança interna do Líbano, e ainda não foi encaminhada ao Judiciário, afirmou a fonte.

Ghosn fugiu do Japão para Beirute com intuito de escapar do que classificou como um sistema de Justiça “fraudulento”.