LG espera maior lucro trimestral desde 2009

Seul – A sul-coreana LG espera que o lucro operacional do primeiro trimestre suba 20 por cento ante igual período de 2017, acima das previsões do mercado e no maior patamar em nove anos.

A segunda maior fabricante mundial de TV não divulgou detalhes do resultado, mas analistas disseram que vendas positivas de TVs OLED e eletrodomésticos premium provavelmente ofuscaram a fraqueza em sua divisão de telefones móveis.

Dado preliminar mostrou que o lucro de janeiro a março ficou em 1,1 trilhão de wons (1 bilhão de dólares), disse a empresa, superando a estimativa Thomson Reuters StarMine SmartEstimate, de 935 bilhões de wons, numa pesquisa com 16 analistas. Foi o maior lucro operacional desde o segundo trimestre de 2009.

As fortes vendas de TVs Oled, assim como custos mais baixos de painéis de cristal líquido, impulsionaram o resultado da divisão de TVs, disseram os analistas.

“Eletrodomésticos e TVs estão em áreas de baixo crescimento, mas a LG está atuando em um patamar mais alto nesse segmento”, disse John Ko, analista da NH Investment & Securities.

Na divisão de eletrodomésticos, normalmente um mercado estável, margens maiores de equipamentos de alta tecnologia e novos produtos elevaram o lucro, disseram analistas.

A divisão de celulares deve registrar seu quarto trimestre seguido de prejuízo devido à forte competição, apesar de perdas menores do que nos trimestres anteriores, disseram analistas.

A LG disse que a receita provavelmente subiu 3 por cento, para 15,1 trilhões de wons, ante estimativa de 15,4 trilhões de wons da SmartEstimate, que dá mais peso a estimativas mais recentes de analistas, que são constantemente mais precisas.

As ações da empresa fecharam em alta de 5,7 por cento nesta sexta-feira após o anúncio de desempenho, enquanto o índice de referência caiu 0,3 por cento.