LG diz que lucro provavelmente cresceu 16,1% no 2º tri

Seul – A sul-coreana LG Electronics disse nesta sexta-feira que seu lucro operacional provavelmente subiu 16,1 por cento no segundo trimestre, embora tenha sido afetada por despesas mais altas com marketing para novas produtos das divisões de TV, smartphones e eletrônicos, disseram analistas.

A segunda maior fabricante de televisores do mundo ficou atrás do lucro estimado em 771 bilhões de wons (691,11 milhões de dólares) da Samsung Electronics, ante média de 821 bilhões de wons apurado com base em 10 estimativas de anallistas compiladas pela Thomson Reuters.

A projeção surge após a LG registrar seu maior lucro em nove anos no primeiro trimestre devido às vendas robustas de TVs premium de margens mais elevadas. O resultado veio após a LG encerrar 2017 com uma participação de 33 por cento no mercado de TVs, distanciando-se da Samsung.

A receita da LG deve apresentar crescimento de 3,2 por cento no segundo trimestre, para 15 trilhões de wons, informou o grupo em comunicado. A projeção de analistas para o faturamento é de 15,5 trilhões de wons.

A LG não revelou mais detalhes sobre as operações de abril a junho e anunciará os resultados completos do período no fim do mês.