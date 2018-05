LG Display reforça aliança com Google, mas nega aporte de US$ 930 mi

A sul-coreana LG Display anunciou nesta terça-feira a ampliação de aliança estratégica com o Google para fornecimento de paineis e desenvolvimento de novos produtos.

Em um comunicado à bolsa de valores, a LG Display também negou relatos da mídia de que a fabricante de telas planas recebeu investimento direto no valor de 1 trilhão de wons (929,2 milhões de dólares) da gigante de tecnologia dos EUA.

A empresa disse em documento anterior em novembro que nenhum detalhe de qualquer investimento do Google havia sido fechado, após uma matéria do jornal eletrônico Times da Coreia do Sul dizer que o Google se ofereceu para investir pelo menos 1 trilhão de wons para ajudar a LG Display a aumentar a produção de telas de luz orgânica de diodo para smartphones.