Lexus retorna de forma independente ao Brasil

A Toyota anunciou oficialmente a volta da Lexus ao Brasil. A marca, que oferece veículos de luxo, terá sua primeira concessionária exclusiva no país, localizada na cidade de São Paulo. Antes, os modelos da Lexus eram vendidos por meio da Toyota.

Inicialmente, serão trazidos os modelos IS (sedã), LS (sedã grande) e RX (utilitário esportivo). As vendas começam em junho. Depois, em novembro, chega a nova geração do sedã ES350. Todos os modelos serão importados do Japão e a marca pretende vender 100 unidades em 2012.

O sedã IS virá na versão IS300 e tem a esportividade como apelo. Ele tem motor 3.0 V6 de 231 cv de potência e 30,6 mkgf de torque, acoplado a uma transmissão automática de seis marchas. Já o LS460 L é um sedã clássico de luxo com propulsor 4.6 V8 com 32 válvulas e 347 cavalos.

O SUV RX, por sua vez, foi o veículo de luxo pioneiro no segmento e conta com tração 4×4 e motor 3.5 V6 de 277 cv. Por fim, o ES350 é o modelo mais vendido da Lexus no mundo e virá em sua nova geração. Ele conta com o mesmo propulsor do crossover RX.

“O mercado de luxo no Brasil está muito aquecido, se desenvolvendo. Portanto, este é o momento natural para a entrada da Lexus no país”, afirmou Frank Gundlach, diretor comercial da Lexus no Brasil.

A Lexus também virá com um conceito exclusivo de atendimento aos clientes. A concessionária ficará na zona sul da cidade e o atendimento será personalizado. No showroom, os modelos estarão expostos, a área possui um local específico para a entrega do carro e o cliente ainda conta com um longe.

Cada carro terá quatro anos de garantia e o proprietário ainda tem à disposição um carro reserva da marca para usar durante as revisões e manutenções.