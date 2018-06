Leilão de imóveis da Petros rende mais de R$ 25 milhões

A Fundação Petros de Seguridade Social recebeu R$ 25,4 milhões em propostas para 19 imóveis comerciais colocados à venda recentemente por meio de leilão público.

O resultado proporcionou ganho de cerca de 5% sobre a soma dos lances iniciais, determinados por laudos de empresas independentes e que refletem uma avaliação de mercado.

Para concretizar as vendas, será feito um processo de homologação, que inclui análise dos compradores, trâmites legais e apreciação pelas instâncias deliberativas da fundação.

O resultado do leilão surpreendeu o diretor de Investimentos da Petros, Daniel Lima. “Diante do cenário ainda desafiador em que se encontra o mercado imobiliário, especialmente no Rio de Janeiro, o resultado do leilão nos surpreendeu positivamente e nos ajuda na tarefa de racionalização dos planos de benefício definido e do plano de gestão administrativa”, disse Lima.

No leilão, foram arrematados seis conjuntos comerciais do Edifício Centro Século 21, em Curitiba; duas salas comerciais do Centro Empresarial Varig, em Brasília; nove lojas e uma sala comercial do Rio Office Park 4, no Rio de Janeiro, e uma loja do Rio Office Park 5, também no Rio.

O lance mais alto foi pelas unidades do Rio Office Park 4, que representou cpm valorização de 75% sobre o valor do lance inicial.