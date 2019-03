LATAM tem lucro líquido US$ 81,5 milhões maior no último trimestre de 2018

Santiago — O grupo LATAM, maior companhia aérea da América Latina, registrou no quarto trimestre de 2018 um lucro líquido de US$ 148,7 milhões, um aumento de US$ 81,5 milhões em relação ao mesmo período do ano anterior.

Os resultados foram divulgados pela empresa nesta terça-feira. Em todo o ano passado, o lucro líquido da Latam foi de US$ 181,9 milhões, também superando os US$ 155,3 milhões de 2017.

Segundo o comunicado da empresa, o resultado é o maior desde a fusão entre LAN e TAM, apesar das perdas cambiais de US$ 157,7 milhões e de US$ 664 milhões pelo aumento nos custos do combustível.

Além disso, o grupo LATAM teve um resultado operacional de US$ 295,2 milhões no quarto trimestre de 2018, uma alta de 9,3% em relação aos valores registrados no mesmo período do ano anterior.

A empresa afirmou que a expansão na margem ocorreu devido ao aumento do número de passageiros transportados e pela manutenção dos custos operacionais, apesar da alta de 27,9% as despesas com combustíveis no trimestre.

Além disso, a receita total da empresa no quarto trimestre foi de US$ 2,78 bilhões, uma alta de 0,8% em relação a 2017. Ao longo de 2018, as receitas chegam a US$ 10,3 bilhões, crescimento de 2% na comparação com o mesmo período do ano anterior.

A dívida financeira total da LATAM caiu US$ 630 milhões. Além disso, o fluxo de caixa após investimentos chegou a US$ 1,15 bilhão, com uma liquidez de US$ 2 bilhões.