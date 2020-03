Latam suspende voos entre São Paulo e Milão por coronavírus

São Paulo — A companhia aérea Latam Airlines decidiu suspender voos entre São Paulo e Milão diante de baixa demanda e em consequência da disseminação do coronavírus na Itália, afirmou a empresa em comunicado nesta segunda-feira.

A decisão envolve sete frequências semanais entre São Paulo e Milão e é válida até 16 de abril.

“A decisão da companhia é baseada, em primeiro lugar, na propagação do vírus na Itália, assim como na queda atual na demanda da rota”, afirmou o presidente-executivo da Latam no Brasil, Jerome Cadier, no comunicado.

A empresa não informou de imediato o motivo para a escolha da data de final da suspensão dos voos para Milão ou quantos passageiros seriam afetados.

Segundo a Latam, passageiros com passagens emitidas poderão remarcar a viagem ou pedir reembolso completo sem cobrança de multas.