Latam quer lançar operações internacionais no Nordeste

Letícia Fucuchima, do Estadão Conteúdo

Por Letícia Fucuchima, do Estadão Conteúdo

São Paulo – A Latam Brasil anunciou a intenção de operar novos voos para destinos na América do Norte e América do Sul a partir de Fortaleza, Salvador e Recife.

A companhia aguarda ainda a aprovação das autoridades para confirmar o aumento de sua malha aérea na região.

O destaque do plano da Latam Brasil é a capital cearense, que terá o maior número de investimentos, com uma nova rota para Orlando e aumento das operações para Miami, nos Estados Unidos.

Também estão previstos o lançamento da rota Salvador-Miami e a transformação do voo temporário Salvador-Buenos Aires em operação regular. A aérea planeja ainda ampliar as operações nas rotas Recife-Miami e Recife-Buenos Aires.

“Quando confirmados, esses lançamentos vão fortalecer a nossa parceria com a região e representarão apenas o início de negociações para outros futuros investimentos. Tanto a Latam quanto os governos estaduais do Nordeste têm se esforçado de forma conjunta para criar mercados rentáveis e sustentáveis, oferecendo as melhores opções de viagem ao cliente”, disse, em nota, o CEO da Latam Brasil, Jerome Cadier.