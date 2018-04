Latam quer criar companhia aérea low cost, diz jornal

Santiago – A Latam Airlines, maior grupo de transporte aéreo da América Latina, quer criar uma nova companhia aérea de baixo custo em meio ao boom de voos no setor, informou um jornal neste sábado.

A Latam foi pressionada a entrar ela própria no mercado de “baixo custo”, mas descartou essa hipótese, apesar de aplicar algumas de suas regras em voos domésticos.

O jornal El Mercurio disse que a Latam enviou em 23 de março uma carta de intenções para criar uma empresa de aviação para a Direção Geral de Aviação Civil (DGAC), sem dar detalhes.

Questionada sobre o assunto, a Latam disse ao jornal que está sempre “avaliando alternativas para o desenvolvimento do transporte aéreo na região”.

Segundo El Mercurio, a empresa exploraria a mesma opção na Argentina, mas teria como obstáculo a limitação de preços.

Com isso, a Latam – que enfrenta greve de tripulantes de uma subsidiária – poderia concorrer com a Sky Airline e a Jetsmart, do fundo americano Indigo Partners.

O grupo, com sede em Santiago, possui unidades operacionais na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai e Peru.