Latam lança cinco novas rotas no Brasil

São Paulo – A Latam Airlines Brasil está lançando cinco novas rotas entre destinos turísticos brasileiros. Já estão em operação as novas rotas Salvador-Foz do Iguaçu, Porto Alegre-Fortaleza, Curitiba-Fortaleza e Belo Horizonte/Confins-Florianópolis. A partir de 31 de março, entrará em operação o voo direto entre Maceió e Porto Alegre.

Cada uma das cinco novas rotas domésticas tem uma frequência (ida e volta) aos finais de semana, operada com aeronaves da família Airbus A320. As passagens aéreas para todas as novas operações domésticas estão disponíveis nos canais de venda.