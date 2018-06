Latam inicia venda de passagens para rota São Paulo/Lisboa

São Paulo – A Latam Airlines iniciou as vendas de passagens para uma nova rota internacional, a partir de Guarulhos, em São Paulo, para Lisboa, em Portugal. O primeiro voo ocorre em 2 de setembro, segundo nota divulgada pela companhia nesta segunda-feira, 4.

Além disso, a empresa informou ter a intenção de operar, a partir do primeiro semestre de 2019, uma rota entre São Paulo/Guarulhos e Munique (Alemanha). Neste momento, aguarda a aprovação das autoridades para anunciar os detalhes da operação. A Latam já opera voos regulares para Frankfurt.

O novo voo para Lisboa será operado cinco vezes por semana com aeronaves Boeing 767, que acomodam 191 clientes em classe Economy e 30 em Premium Business. As passagens aéreas já podem ser adquiridas pelos passageiros em latam.com e demais canais de venda.

Nas segundas, terças, quartas, sextas e domingos, o voo JJ8178 está programado para decolar do aeroporto de São Paulo/Guarulhos em horários alternados entre 17h e 20h (hora local) e pousar em Lisboa em horários alternados entre 7h e 10h (hora local) do dia seguinte, em uma viagem com 10 horas de duração.

Nas segundas, terças, quartas, quintas e sábados, o voo JJ8179 está programado para decolar de Lisboa em horários alternados entre 10h e 12h (hora local) e pousar em São Paulo/Guarulhos em horários alternados entre 17h e 19h (hora local) do mesmo dia, em uma viagem com 10 horas e 45 minutos de duração.

“Esta nova rota é resultado do esforço contínuo para abrir uma operação inédita na nossa companhia”, afirmou, em nota, o CEO da Latam Airlines Brasil, Jerome Cadier.

“Chegamos a Lisboa porque continuamos sempre atentos às rotas realmente promissoras para seguirmos como a companhia aérea que mais conecta a América do Sul com outras partes do mundo”, continuou.

“Nos últimos dois anos, a LATAM não apenas lançou um número sem precedentes de 30 destinos internacionais – incluindo destinos na Europa e na América do Norte, como também fortaleceu as rotas existentes com mais frequências e opções de conexão”, disse, também em nota, o CEO do Grupo LATAM Airlines, Enrique Cueto.

Na noite de sábado, 2, a Latam Airlines Brasil fez o primeiro voo para Las Vegas, partindo de Guarulhos. Trata-se do primeiro voo direto da América do Sul à cidade americana e o quinto destino do Grupo Latam Airlines nos Estados Unidos, segundo a nota da empresa.

O voo para Las Vegas é operado três vezes por semana nas altas temporadas de junho a setembro de 2018 e retornará à operação da companhia entre dezembro de 2018 e março de 2019, com a mesma frequência semanal.

Também no sábado, houve o primeiro voo da Latam entre São Paulo/Guarulhos e Tucumán. O voo regular é operado três vezes por semana. Com os lançamentos, a Latam Airlines Brasil conta agora com 10 rotas diretas para a Argentina, totalizando 57 frequências regulares semanais entre os dois países. Em julho de 2018, a companhia também vai operar de forma temporária o voo São Paulo-Bariloche, durante a alta temporada de inverno no hemisfério Sul.