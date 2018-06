Latam estima prejuízo de US$13 milhões com greve de caminhoneiros

São Paulo – A Latam Airlines informou nesta quarta-feira, 6, que o impacto da greve recente realizada por motoristas de caminhão no Brasil, que bloqueou vários acessos ao seu território nacional e provocou a escassez de combustível na maioria dos aeroportos do País, terá um impacto estimado de US$ 13 milhões em planos de contingência, incluindo todas as medidas tomadas para minimizar a perturbação dos seus passageiros.

Segundo a companhia aérea, foram cancelados um total de 151 voos domésticos entre 25 de maio e 30, de um total de 3.422 voos programados, além de não poder transportar cerca de 1.500 toneladas de carga.