Latam Brasil amplia acordo de codeshare com a Qatar Airways

A Latam Brasil fechou com a Qatar Airways uma ampliação de seu acordo de codeshare, que permite que empresas transportem passageiros uma da outra. Agora bilateral, a parceria proporcionará aos clientes da Qatar Airways conexões para destinos em todo o Brasil e América do Sul, enquanto os passageiros da Latam que viajam de São Paulo a Doha poderão acessar mais de 25 destinos no Oriente Médio, Leste da África e Sul da Ásia.

A ampliação do codeshare ocorre menos de um mês depois de o Grupo Latam ter anunciado uma parceria estratégica com a Delta Air Lines e a sua saída da aliança global oneworld. A aérea americana se dispôs a comprar 20% do grupo chileno-brasileiro por US$ 1,9 bilhão.

A Qatar Airways é dona de 10% da Latam e detém um assento no conselho do grupo aéreo. O anúncio da aliança com a Delta levantou dúvidas quanto a potenciais atritos que poderiam surgir entre a empresa e a americana, que há anos têm um relacionamento difícil. À época do anúncio da parceria, a diretoria da Latam buscou tranquilizar investidores e analistas, afirmando que “a Delta está bem ciente de quem são nossos acionistas”.