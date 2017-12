Latam amplia interligação de malha com 6 novas rotas no Brasil

São Paulo – A companhia aérea Latam anunciou nesta sexta-feira que vai passar a operar em março de 2018 seis novas rotas no Brasil voltadas a ampliar a interligação de seus dois hubs no país, em Brasília e Guarulhos (SP).

As novas rotas serão operadas com o mesmo número de aviões, informou a empresa, que hoje tem frota de 115 aeronaves da família A320.

Segundo a Latam, as novas operações ampliam em 17 por cento o volume de suas operações em Guarulhos, seu hub internacional, e em 7 por cento em Brasília, hub nacional da empresa.

Os novos voos envolvem os destinos Londrina (PR), Imperatriz (MA), Porto Velho, São José do Rio Preto (SP), Ilhéus e Aracaju.

A Latam também anunciou que vai ampliar oferta nos voos de Fortaleza, Porto Alegre, Rio Branco e Viracopos (SP) para Brasília e nos voos de Fortaleza, Maceió, Natal, Porto Alegre, Recife e Salvador para Guarulhos.

No fim de setembro, a rival Gol anunciou a criação de um hub no Nordeste em parceria com a Air France-KLM, reforçando operações no Norte do país e internacionais.

Em outubro, a demanda por voos domésticos no Brasil subiu cerca de 8 por cento sobre um ano antes, enquanto a oferta das empresas avançou 2,5 por cento, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).