Lançamentos da Gafisa somam R$ 313,6 milhões no 1º trimestre

São Paulo – A Gafisa divulgou nesta sexta-feira, 24, sua prévia operacional do primeiro trimestre deste ano, que mostrou que os lançamentos no período totalizaram R$ 313,6 milhões, o que representa uma redução de 41% em relação a igual período de 2014.

No trimestre, foram lançados 7 projetos/fases nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco.

O segmento Gafisa foi responsável por 24% dos lançamentos do trimestre e a Tenda pelos 76% restantes.

Enquanto os lançamentos do segmento Gafisa chegaram a R$ 75,227 milhões, com queda de 74% na comparação anual, os da Tenda cresceram 31% e atingiram R$ 238,354 milhões.

De janeiro a março, as vendas contratadas líquidas do grupo totalizaram R$ 423,3 milhões, com aumento de 77% na comparação anual. Nesse trimestre, as vendas de lançamentos do ano representaram 14,1% do total, enquanto as vendas de estoque foram responsáveis pelos 85,9% restantes.

As vendas contratadas apenas da Tenda tiveram expansão 370% na comparação com o mesmo intervalo de 2014, somando R$ 243,5 milhões.

Mais uma vez, a performance da Gafisa ficou aquém da Tenda, uma vez que suas vendas contratadas caíram 4%, para R$ 179,8 milhões, na mesma base comparativa.

As vendas consolidadas sobre oferta (VSO) alcançaram 12,8% no primeiro trimestre de 2015, superior ao 7,5% do primeiro trimestre de 2014, impactada pela alta participação das unidades em estoque no mix de vendas do trimestre, de acordo com a incorporadora. A velocidade de vendas dos lançamentos realizados de janeiro a março atingiu 19%.

O grupo entregou durante o primeiro trimestre deste ano 15 projetos/fases, abrangendo 3.534 unidades, totalizando R$ 785,7 milhões, sendo 1.847 unidades do segmento Gafisa e 1.687 do segmento Tenda.

Estoque

No primeiro trimestre deste ano, o estoque consolidado a valor de mercado atingiu R$ 2,9 bilhões. Dentro do total de vendas verificado nesse período, cerca de 85,9% estão relacionados às unidades remanescentes, R$ 165,4 milhões em Gafisa e R$ 198,2 milhões em Tenda.

O valor de mercado para o estoque de Gafisa, que representa 72% do total, atingiu R$ 2,1 bilhões ao final do primeiro trimestre de 2015, em comparação aos R$ 2,3 bilhões do trimestre imediatamente anterior. O estoque da Tenda foi avaliado em R$ 803,5 milhões ao fim de março, ante R$ 828,7 milhões do quarto trimestre do ano passado.