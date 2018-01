Lançamentos da Cyrela caem no 4º tri, mas vendas sobem 15%

São Paulo – A Cyrela teve leve queda no volume de lançamentos no quarto trimestre, mas suas vendas subiram fortemente, em outro sinal do foco da companhia em reduzir seu estoque de imóveis e voltar a ter lucro.

A construtora e incorporadora anunciou nesta quarta-feira que seus lançamentos de outubro a dezembro, incluindo parceiros, somaram 1,269 bilhão de reais, o que representa uma queda de 0,4 por cento ante mesma etapa de 2016. No período foram lançados 16 empreendimentos na capital paulista, 2 no Rio de Janeiro e 1 no Sul do país.

No acumulado de 2017, os lançamentos cresceram 3,9 por cento, para 3,05 bilhões de reais.

Já as vendas líquidas contratadas da Cyrela e parceiros no quarto trimestre subiram 15 por cento ano a ano, para 1,253 bilhão de reais, informou a Cyrela em comunicado.

Das vendas no trimestre, 24 por cento foram de estoque pronto, 31 por cento de estoque e 45 por cento de lançamentos. Com isso a velocidade de vendas de lançamentos foi de 44,3 por cento no trimestre.

No ano, as vendas atingiram 3,26 bilhões de reais, volume 17,8 por cento superior a 2016. A venda de estoque pronto cresceu 54,8 por cento sobre o ano passado.

Ao divulgar os resultados do terceiro trimestre, a Cyrela previu em novembro que poderia voltar a ter lucro em 2018, com a redução do volume de entregas e normalização dos níveis de distratos.

A Cyrela deve divulgar seus resultados consolidados do quarto trimestre em 22 de março.