Lamborghini Urus, o SUV com fila de espera que custa R$ 2,4 milhões

A febre dos SUVs já chegou ao mercado de alto luxo no país. O desejo do brasileiro por utilitários esportivos não se restringe só às camadas mais populares, como já atinge inclusive aquele 1% da população que pode pagar 2,4 milhões de reais por um Lamborghini Urus, que tem fila de espera de alguns meses e deve levar a marca a dobrar seu volume de vendas em 2019 no Brasil.

Segundo a representante da marca no país, a Via Italia, o cliente que pode pagar esse preço por um automóvel está disposto a seguir as tendências criadas pela montadora, e hoje os SUVs são uma realidade em praticamente todos os fabricantes de veículos. A Via Italia é representante da Lamborghini, Ferrari, Maserati e Rolls-Royce no país.

Mas por que esse carro custa tão caro? A resposta não está só na ficha técnica do veículo, que impressiona bastante: vai de 0 a 100 quilômetros por hora em 3,6 segundos, tem motor 4.0 e 650 cavalos. A Lamborghini é uma tradicional marca de luxo de alto desempenho, que desperta desejo entre os apaixonados por carros do mundo inteiro desde 1963, ano de sua fundação. Atualmente, a empresa pertence ao grupo Volkswagen.

No primeiro semestre deste ano, a Via Italia vendeu 20 unidades de Lamborghini no Brasil, sendo 16 Urus. O volume parece inexpressivo, mas vale lembrar que os preços dos modelos da marca estão na casa dos milhões de reais.

Expansão

A previsão do grupo Via Italia para 2019 é de um crescimento consolidado, entre as marcas, de aproximadamente 10% sobre o ano passado. No primeiro semestre, a empresa emplacou 17 unidades da Ferrari, 16 da Maserati e 2 da Rolls-Royce.

De acordo com o grupo, os lançamentos trazidos para o Salão do Automóvel no final do ano passado são os grandes responsáveis pela projeção de crescimento para 2019. Entre os destaques da Via Italia estão os SUVs Rolls-Royce Cullinan, Lamborghini Urus e Maserati Levante Trofeo, além do esportivo Ferrari 488 Pista.