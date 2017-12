Lactalis firma acordo com cooperativa mineira para comprar Itambé

São Paulo – O grupo francês Lactalis, maior produtor de lácteos do mundo, assinou contrato para aquisição de 100 por cento das ações da Itambé Alimentos, atualmente detidas pela Cooperativa Central dos Produtores Rurais de Minas Gerais (CCPR).

A operação, que está sujeita a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, deve ser concluída no primeiro semestre do ano que vem, segundo comunicado divulgado nesta terça-feira.

Em setembro, a cooperativa mineira comprou a fatia adicional de 50 por cento da Itambé que pertencia à Vigor Alimentos, exercendo seu direito de preferência para deter 100 por cento da produtora de lácteos.