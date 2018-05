Kroton tem lucro líquido ajustado de R$539 milhões no 1º trimestre

São Paulo – A Kroton Educacional teve lucro líquido ajustado de 539 milhões de reais no primeiro trimestre, recuo de 6,6 por cento em relação ao mesmo período do ano passado, com aumento no número de formandos pressionando a base total de alunos. A empresa também fez estimativas para o ano abaixo do desempenho obtido em 2017, o que fazia as ações terem forte queda.

O desempenho operacional medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado somou 614,7 milhões de reais de janeiro a março, queda de 3,9 por cento na comparação anual. A margem Ebitda ajustada recuou 1,8 ponto percentual no período, para 45,1 por cento.

Sem ajuste, o lucro líquido foi de 475,4 milhões de reais, enquanto o Ebitda somou 569,2 milhões de reais.

A base total de alunos caiu 1,3 por cento na comparação com o primeiro trimestre do ano passado, pressionada pelo aumento no número de formaturas, que avançou 12 por cento ano a ano. Na mesma base de comparação, o processo de rematrícula caiu 4 por cento.

Já o percentual de evasão de alunos caiu para 11,2 por cento no ensino presencial, ante 12,4 por cento um ano antes. No ensino à distância, a evasão passou a 13 por cento nos três primeiros meses deste ano, ante 14,8 por cento um ano antes. Segundo a empresa, a melhora nos indicadores de evasão refletem a “ampliação e a consolidação das iniciativas associadas ao programa permanência” da companhia.

A receita líquida da empresa 1,36 bilhão de reais, recuo de 0,1 por cento ano a ano.

A Kroton informou ainda que além das 10 unidades que foram abertas nos últimos semestres e as 3 aquisições de unidades presenciais realizadas entre o final de 2017 e o início de 2018, a empresa pretende abrir mais 20 novos campi no segundo semestre, além dos 100 novos polos de ensino à distância (EAD) que devem começar a operar nos próximos meses.

“Com isso, a expectativa é terminar o ano de 2018 com um total de 35 novas unidades no segmento presencial e 400 novos polos de EAD abertos desde o ano passado”, informou a empresa em seu balanço.

As ações da companhia exibiam a maior queda do Ibovespa às 10h20, recuando 5,9 por cento, enquanto o índice mostrava baixa de 0,2 por cento.

Projeções

Separadamente, a Kroton informou suas projeções para este ano, com estimativa de lucro líquido ajustado consolidado 1,94 bilhão de reais, ou 12,7 por cento inferior ao do ano passado.

Já o Ebitda ajustado deve somar 2,275 bilhões de reais, 6,7 por cento abaixo do verificado em 2017. A estimativa para a margem líquida ajustada é de 35,4 por cento, 4,7 pontos percentuais a menos que o registrado ano passado.

A projeção para a receita líquida é de recuo de 1,1 por cento, para 5,48 bilhões de reais em 2018. Já o investimento total deve ser de 13,5 por cento a receita líquida este ano, aumento de 2,8 pontos percentuais.

De acordo com a empresa, este ano apresenta “diversos desafios importantes que deverão impactar os desempenhos operacional e financeiro”, como o maior volume de formaturas de alunos do financiamento estudantil Fies e o cenário macroeconômico.

A Kroton disse ainda que “está empenhada para entregar um plano de crescimento orgânico relevante nos dois segmentos do ensino superior”, com a implementação de 112 novas unidades próprias e 1.788 unidades em parceria até 2028.

“Esse movimento de expansão tem evoluído de maneira muito positiva… Entretanto, em um primeiro momento, esse crescimento impactará negativamente as margens, especialmente no curto prazo, à medida que a maturação dessas unidades vai evoluindo ao longo do tempo”, disse a empresa em comunicado.

A Kroton também anunciou a aprovação do pagamento de dividendos referentes ao primeiro trimestre no total de 180,7 milhões de reais.