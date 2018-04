Kroton quer ter ao menos um novo projeto ao ano após cada aquisição

São Paulo – O plano de expansão da Kroton no ensino básico será baseado na compra de escolas renomadas em diversas cidades do País e na criação de três a quatro “réplicas” dessas unidades no mesmo município ou região.

“Esperamos ter ao menos um ‘greenfield’ (novo projeto) ao ano após cada aquisição”, explicou nesta terça-feira, 10, o diretor-presidente da Kroton, Rodrigo Galindo, em conferência com jornalistas. “O foco (na educação básica) é crescer pela implementação de greenfields”, ressaltou.

Segundo Galindo, a busca por novas escolas estará centrada em instituições com qualidade reconhecida nos mercados locais. Após a compra, a Kroton manterá a marca, o projeto pedagógico e o corpo de professores das escolas.

Depois disso, iniciará um plano de desenvolvimento de novas unidades com o mesmo padrão da unidade original – o que deverá ocorrer na velocidade de uma nova instituição por ano.

“A limitação não será de infraestrutura física ou financeira. Isso conseguiremos superar. Esse ‘timing’ vai depender da nossa capacidade de formar gente”, disse Galindo, explicando que o desafio da expansão dos negócios será a preparação de professores para atuarem nos mesmos padrões de ensino de alta qualidade do colégio adquirido.