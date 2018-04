Kroton assina contrato para compra da Somos por R$ 4,5 bilhões

São Paulo – A gigante da educação superior Kroton assinou contrato para aquisição da Somos Educação, por um valor de 4,5 bilhões de reais, o que representa 23,75 reais por ação. Com isso, a empresa consolida sua atuação também na educação básica.

O contrato foi assinado pela Saber, sociedade indiretamente controlada pela Kroton, com os fundos geridos pela Tarpon, que atualmente é a controladora da Somos, com 73% do capital social da empresa. A assinatura foi divulgada hoje em fato relevante naa CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

Após o fechamento da operação, a empresa fará o registro de oferta pública obrigatória para a aquisição das ações da Somos detidas pelos acionistas minoritários.

Do valor acordado de 4,5 bilhões de reais, 4,1 bilhões serão pagos à vista no fechamento da operação, e o restante será mantido em conta vinculada, para garantir o pagamento de obrigações de indenização assumidas pela Tarpon.

De acordo com o Valor Econômico, o valor de venda equivale a um lucro de 2,5 vezes o investimento feito pela gestora, da ordem de R$ 1,8 bilhão, após a aquisição do controle há três anos.

A compra da Somos pela Kroton vem após o veto do Cade a uma transação anterior de aquisição da Estácio, também de educação superior. Com isso, o apetite da Kroton precisou se voltar a outros setores da educação, no caso o ensino fundamental.

Após o fechamento da operação, a empresa atuará com mais de 85 mil professores nas escolas próprias e parceiras, mais de 1,7 milhão de professores nas escolas públicas, 1,2 milhão de alunos nos sistemas de ensino e 33 milhões de estudantes usuários de seus livros didáticos.