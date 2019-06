Klein será novo presidente do conselho de administração da Via Varejo

São Paulo – A rede de móveis e eletrodomésticos Via Varejo anunciou nesta quarta-feira que seu conselho de administração elegeu o empresário veterano do setor Michael Klein para a presidência do colegiado e a indicação de Roberto Fulcherberguer para a presidência-executiva da companhia.

A diretoria da varejista também terá mudanças. Abel Ornelas Vieira passa a ocupar o cargo de vice-presidente Comercial e de Operações; Sérgio Augusto França Leme assume como vice-presidente Administrativo; e Orivaldo Padilha fica com o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores. Felipe Negrão permanece na varejista, mas agora como diretor sem designação específica.

As aprovações ocorreram depois que a família Klein recuperou em meados do mês o controle da Via Varejo, dona das bandeiras Ponto Frio e Casas Bahia, do GPA.