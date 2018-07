São Paulo – A Klabin registrou um prejuízo líquido de 955 milhões de reais no segundo trimestre, ante prejuízo de 378 milhões de reais no mesmo período do ano passado, informou a produtora de papel e celulose nesta segunda-feira.

Já o resultado operacional medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado subiu 49 por cento na comparação anual, para 884 milhões de reais.