Juventus vende mais de US$ 60 milhões em camisas de Cristiano Ronaldo

São Paulo – A contratação do craque português Cristiano Ronaldo foi uma ótima jogada para a Juventus. O time, atual campeão na Itália, assinou um contrato com o jogador de 129,3 milhões de dólares, mas já ganhou muito mais que isso antes mesmo de qualquer partida.

Em 24 horas desde o anúncio oficial de sua transferência, a empresa já vendeu 520 mil camisas do jogador, de acordo com a Bein Sports. O número pode superar as 850 mil camisas vendidas pelo time durante toda a temporada de 2016 e 2017.

Como o preço por peça é de cerca de 120 dólares, o faturamento é de quase 62,4 milhões de dólares só com as camisas do craque, de acordo com o Business Insider. O time, no entanto, não irá embolsar todo esse valor, uma vez que normalmente recebe apenas 10% a 15% do valor da peça, enquanto o restante fica com a fabricante Adidas.

Outro golaço para o time foi o aumento de seu valor de mercado. Desde que as primeiras notícias sobre a transferência surgiram, a Juventus viu seu valor de mercado aumentar em quase 40%. A valorização das ações, que estão nos maiores níveis desde 2011, fez o time ganhar cerca de 200 de milhões de euros.

A torcida do atleta também inundou as redes sociais do time italiano. Em um dia, as redes sociais do Juventus ganharam mais de 1,5 milhões de seguidores. No Twitter, 1,1 milhão de pessoas passaram a seguir a conta do time e, no Facebook, a página ganhou 500 mil fãs.

O jogador afirmou, na coletiva que anunciou sua transferência, que quer deixar sua marca no time. No Real madrid, que foi seu time por nove anos, ele venceu o campeonato Champions League, ou Liga dos Campeões da UEFA, quatro vezes.

Mais do que elevar as receitas do clube italiano, a missão de Cristiano Ronaldo é colocar a Juventus no topo da Europa. A última vez em que a equipe venceu a Liga dos Campeões, principal torneio de clubes do mundo, foi em 1996.

Coincidência do destino ou não, Cristiano Ronaldo foi o principal responsável por eliminar a Juventus nas duas últimas edições do campeonato europeu.