Justiça entende que venda da Itambé a Lactalis fere acordo com Vigor

São Paulo – O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo publicou na noite desta segunda-feira, 25, decisão suspendendo a venda da Itambé Alimentos pela Cooperativa Central dos Produtores Rurais de Minas Gerais (CCPR) à multinacional francesa Lactalis. Com isso, a concretização de um dos negócios mais polêmicos do país fica mais distante. Com a compra, a Lactalis roubaria da Nestlé a liderança no mercado nacional. A decisão de hoje é a primeira em que o mérito do caso é analisado pela justiça.

O juiz Luis Felipe Ferrari Bedendi viu indícios de que a CCPR violou o acordo de acionistas feito com a Vigor em 2013, quando ainda eram titulares de metade das ações da Itambé, já que efetuou a venda sem antes oferecer as ações para a Vigor.

“Ainda que a alienação da Itambé tenha ocorrido depois da extinção do Acordo de Acionistas, entende o Juízo exista probabilidade da infringência que prevê o direito de preferência. Isso porque a alienação da totalidade acionária da Itambé deu-se quase simultaneamente à sua compra pela CCPR, restando fortes indícios de que as negociações entre essa e a BSA se davam ao menos há alguns dias, ainda quando vigente o Acordo de Acionistas. É do senso comum não se realizar um negócio dessa envergadura de uma hora para outra.”

A venda da Itambé à Lactalis foi anunciada no dia 5 de dezembro do ano passado. Mas está travada desde 15 de dezembro, quando a Vigor acionou a justiça contra a operação, sustentando que a CCPR não poderia vender 100% das ações da empresa.

Em março, A Câmara de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo já havia decidido, por dois votos a um, que o controle da Itambé não pode ser transferido para Lactalis. A decisão, no entanto, tinha caráter liminar.