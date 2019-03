Justiça de Itabira manda Vale parar atividades em mais duas barragens

Rio de Janeiro – A 1ª Vara Cível da Comarca de Itabira (MG) atendeu pedido do Ministério Público de Minas Gerais para que a Vale suspenda as atividades nas barragens Dique Minervino e Dique Cordão Nova Vista, até apresentação de nova declaração de estabilidade, de acordo com decisão judicial vista pela Reuters nesta segunda-feira.

A determinação é para que a mineradora suspenda ainda qualquer tipo de atividade de construção, alteamento ou obras de qualquer natureza, exceto reparatórias ou de implementação da segurança, incluindo perfuração e trânsito de veículos que possam causar vibração em áreas próximas às barragens.

A Justiça deu 24 horas para a empresa adotar as medidas, segundo decisão da última sexta-feira, sob pena de pagamento de multa diária de 1 milhão de reais.

Segundo a decisão, tais barragens foram sinalizadas como fonte particular de preocupação, em meio às investigações do rompimento mortal da barragem de Brumadinho, em 25 de janeiro.