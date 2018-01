Justiça condena Vale a reparar danos ambientais no Pará

São Paulo – A Justiça Federal condenou a mineradora Vale a reparar danos ambientais que teriam sido causados por operações da empresa a um território quilombola em Moju, no nordeste do Pará, informou o Ministério Público Federal no Pará nesta segunda-feira.

Segundo os procuradores, uma linha de transmissão de energia e um mineroduto da Vale que transporta bauxita geraram danos como o assoreamento de rios e igarapés e o enfraquecimento do solo no território quilombola.

A decisão judicial estabeleceu também que a Vale deverá colocar em prática um projeto de geração de renda para as famílias atingidas, bem como pagar a elas uma compensação financeira de dois salários mínimos mensais até que a iniciativa esteja implementada.

O MPF disse em nota que ainda pretende recorrer para que até 788 famílias da região sejam beneficiadas pelas compensações, e não somente as já incluídas na sentença.

Procurada, a Vale não comentou de imediato.