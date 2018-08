Justiça bloqueia R$263 mi da BR Distribuidora em caso que investiga cartel

São Paulo – A BR Distribuidora, controlada pela Petrobras, informou nesta quarta-feira que a Justiça do Distrito Federal determinou bloqueio de 263 milhões de reais de contas da companhia como medida preventiva para eventual ressarcimento dos prejuízos causados por supostos crimes investigados no âmbito da Operação Dubai.

A distribuidora de combustíveis da Petrobras informou que em desdobramento da operação, que investiga organização criminosa dedicada à formação de cartel no mercado de revenda de combustíveis no Distrito Federal, foram denunciadas na terça-feira 28 pessoas, dentre as quais um empregado e dois ex-funcionários da companhia.

A BR esclareceu ainda em nota que não é ré no processo criminal e que está adotando todas as medidas legais disponíveis para a liberação dos valores bloqueados.