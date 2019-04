Justiça bloqueia R$1 bi da Vale por reparações em Vargem Grande

São Paulo — A Vale disse que a 1ª Vara Civil da Comarca de Nova Lima (MG) determinou, em 29 de março, o bloqueio de 1 bilhão de reais em recursos da mineradora, “visando resguardar a reparação de danos causados às pessoas atingidas pela evacuação da Zona de Auto Salvamento da barragem de Vargem Grande, assim como de potenciais danos às pessoas e ao meio ambiente em caso de rompimento”.

Em fato relevante nesta segunda-feira, 1º, a empresa disse que, adicionalmente, a Justiça determinou que a companhia se abstenha de praticar qualquer “ato tendente a construir, operar, alterar e/ou utilizar a Barragem Vargem Grande, bem como adote certas medidas visando garantir a estabilidade e segurança da barragem e das outras estruturas integrantes do complexo minerário onde está situada”.

A Vale afirmou que ainda não foi formalmente notificada da decisão e que adotará as medidas cabíveis no prazo legal, mas ponderou a projeção de vendas de minério de ferro e pelotas não será alterada, pois as operações do complexo de Vargem Grande já se encontravam paralisadas por determinação da Agência Nacional de Mineração.