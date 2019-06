São Paulo — Um tribunal de apelação autorizou nesta segunda-feira que a Avianca Brasil prossiga com um leilão, no qual espera-se que venda seus mais cobiçados direitos de pousos e decolagens de aeroportos (slots).

O leilão foi originalmente programado para o início de maio, mas suspenso após uma liminar. As duas maiores companhias aéreas do país, a Latam Airlines e a Gol , devem participar do leilão.