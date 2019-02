Juiz aprova plano de falência da AMR

Nova York – Um juiz de concordatas dos Estados Unidos aprovou nesta quinta-feira o plano da AMR para emergir da falência, que depende ainda da resolução de um esforço do governo americano para bloquear a fusão proposta com a US Airways Group.

O juiz Sean Lane aprovou o plano em uma audiência no Tribunal de Falências dos EUA em Nova York. Esta é a terceira tentativa da AMR de convencer Lane a aprovar o acordo em face à ação judicial do Departamento Justiça.

Em audiências anteriores ele havia expressado incerteza em aprovar um plano que poderia mudar como resultado de negociações com o Departamento de Justiça.