JSL amplia participação em empresa de locação de caminhões

São Paulo – A companhia de logística JSL anunciou nesta segunda-feira que ampliou participação em sua unidade de locação de caminhões e máquinas Vamos, por meio de compra de fatia de cerca de 9% que era detida pela sócia Borgato.

O valor da aquisição da participação foi de cerca de 68 milhões de reais em dinheiro. Os vendedores também receberão 3,2 milhões de ações da empresa de locação de carros Movida, da JSL, e mais 3 milhões de papéis de uma nova empresa não operacional que será incorporada pela JSL.

A JSL acertou em outubro do ano passado um contrato de opção de compra de 100% do grupo Borgato, dentro de sua estratégia de crescimento no segmento de locação e comercialização de veículos e máquinas pesadas.