JPMorgan tem lucro maior do que o esperado no 1° trimestre

São Paulo — O JPMorgan Chase informou nesta sexta-feira, 12, que teve lucro líquido de US$ 9,179 bilhões no primeiro trimestre de 2019, resultado 5,4% maior do que o ganho do mesmo período do ano passado, de US$ 8,712 bilhões. O lucro por ação entre janeiro e março foi de US$ 2,65, comparado a US$ 2,37 um ano antes e superando a previsão de analistas consultados pela FactSet, que projetavam ganho de US$ 2,35 por ação.

Já a receita do maior banco dos Estados Unidos ficou em US$ 29,851 bilhões no último trimestre, alta de 4,7% em relação ao mesmo intervalo de 2018.

Às 8h04 (de Brasília), na esteira do balanço, a ação do JPMorgan subia 2,06% nos negócios do pré-mercado em Nova York.