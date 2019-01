JPMorgan registra lucro e receita abaixo do esperado no 4º trimestre

São Paulo – O JPMorgan Chase, maior banco dos Estados Unidos, apresentou lucro líquido de US$ 7,066 bilhões no quarto trimestre do ano passado, resultado 67% maior do que o ganho apresentado no mesmo período de 2017, de US$ 4,232 bilhões. O JPMorgan também mostrou ganho de US$ 1,98 por ação entre outubro e dezembro de 2018 ante US$ 1,07 vistos no mesmo período do ano anterior.

O resultado, contudo, desapontou analistas consultados pela FactSet, que projetavam ganho de US$ 2,21 por ação.

A receita do JPMorgan no período, por sua vez, também veio abaixo do esperado. No quarto trimestre de 2018, o banco apresentou receita de US$ 26,804 bilhões contra US$ 26,84 bilhões projetados pela FactSet. O resultado, contudo, marca avanço de 4% em relação ao mesmo período de 2017, quando a receita foi de US$ 25,754 bilhões.

Nos negócios do pré-mercado em Nova York, a ação do JPMorgan chegou a cair mais de 3%, mas apagou parte das perdas desde a divulgação do balanço e, às 10h08 (de Brasília), o papel tinha baixa de 1,77%.