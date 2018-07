JPMorgan Chase investe em startup de inteligência artificial Volley

Nova York – A JPMorgan Chase fez um investimento estratégico na Volley.com, uma startup baseada em São Francisco que utiliza inteligência artificial para ajudar grandes empresas a gerar automaticamente conteúdo de treinamento para os funcionários, informaram as companhias nesta terça-feira.

Ambas se recusaram a revelar o tamanho do investimento, mas a Volley informou que usará o financiamento para dobrar a equipe de menos de 20 pessoas nos próximos nove meses.

O investimento do JPMorgan surge num momento em que o banco busca cada vez mais usar inteligência artificial para melhor utilizar a crescente quantidade de dados produzidos em uma variedade de linhas de negócios.

A startup está desenvolvendo um software que pode processar dados de fontes diferentes para criar material de treinamento corporativo, incluindo cursos de ciberssegurança ou compliance.

A tecnologia pode ajuda grandes companhias, incluindo bancos, a economizar tempo e dinheiro ao criarem conteúdo educacional para funcionários, disse o fundador e diretor de tecnologia da Volley, Carson Kahn, em entrevista.

Inicialmente, a startup estava concentrada em desenvolver um aplicativo para estudantes usando sua ferramenta de aprendizado de máquina, mas depois mudou o foco para o desenvolvimento da tecnologia para empresas, acrescentou Kahn.

“A tecnologia da Volley para integrar e mirar conteúdo de micro-aprendizado pode fundamentalmente transformar o modo que empresas como nós abordam a gestão de aprendizagem e conhecimento”, disse Joseph Infozino, diretor de plataformas de aprendizado do JPMorgan Chase, em comunicado.

Os investidores da Volley ainda incluem a Zuckerberg Education Ventures, um fundo de investimento em nome do fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, bem como os ex-codiretores globais de tecnologia do Goldman Sachs Group Inc, Paul Walker e Don Duet.