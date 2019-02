Jornal New York Times planeja site brasileiro em 2013

São Paulo – O jornal americano “The New York Times” planeja lançar um site em português no Brasil, a partir da segunda metade de 2013, afirma o jornal britânico Financial Times nesta segunda-feira. Denise Warren, diretora-geral do NYT.com e chefe de publicidade do site, disse ao FT o site não terá o modelo pago que é utilizado na versão dos Estados Unidos e dependerá de publicidade.

A versão brasileira do site, ainda de acordo com o Financial Times, será sediada em São Paulo e terá uma operação muito parecida com o site chinês do jornal, lançado em junho. O novo site terá entre 30 e 35 notícias e artigos por dia, sendo que dois terços do conteúdo será traduzido da página americana.

Segundo o FT, o NYT preferiu lançar uma versão em português antes de uma versão espanhola do site porque o espanhol é diferente em países como México e Argentina.

O publisher do New York Times, Arthur Ochs Sulzberger Jr., está no Brasil e dará uma palestra nesta segunda, em São Paulo, na 68ª Assembleia Geral da Sociedade Interamericana de Imprensa (SIP).