Joint venture entre BP e Bunge produzirá desinfetantes para hospitais

A joint venture BP Bunge Bioenergia anunciou nesta quarta-feira, 25, que utilizará etanol de cana-de-açúcar para fabricar desinfetantes para o sistema de saúde brasileiro. O objetivo é ajudar no combate ao coronavírus.

O grupo sucroenergético disse que o desinfetante irá para o sistema de saúde brasileiro em 32 municípios, que tratam mais de 1,4 milhão de pessoas, nos arredores das 11 unidades operacionais da BP Bunge Bioenergia.

“Estamos vivendo tempos difíceis e precisamos fazer todo o possível para manter nossas pessoas em segurança e ajudar as comunidades onde vivemos e trabalhamos”, afirmou o presidente da BP Bunge Bioenergia, Mario Lindenhayn. Fonte: Dow Jones Newswires.

Doação de álcool

O Instituto Brasileiro da Cachaça (Ibrac) doará nos próximos dias 70 mil litros de álcool etílico hidratado a 70%. O volume será destinado para o Sistema Único de Saúde (SUS) e outros órgãos públicos.

Os serviços do SUS que receberão as doações serão, inicialmente, de cidades dos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Alagoas e Rio Grande do Sul.

Segundo Carlos Lima, diretor executivo do Ibrac, a expectativa é que mais empresas produtoras de cachaça e de bebidas alcoólicas iniciem a produção de álcool etílico para doações.