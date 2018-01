Johnson & Johnson tem prejuízo no 4º trimestre de 2017

Nova York – A Johnson & Johnson registrou prejuízo de US$ 10,71 bilhões no 4º trimestre de 2017, ou prejuízo de US$ 3,99 por ação. No mesmo período de 2016, a empresa apresentou lucro de US$ 3,81 bilhões, ou US$ 1,38 por ação.

No entanto, excluindo itens não-recorrentes, que incluem uma cobrança relacionada à recente legislação tributária, os ganhos ajustados por ação foram de US$ 1,74, acima da previsão de US$ 1,72 de analistas da FactSet. A receita subiu 11,5%, para US$ 20,20 bilhões, também acima das estimativas.

Às 10h26, as ações da Johnson & Johnson subiam 1,17% no pré-mercado.