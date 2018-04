Johnson & Johnson tem lucro líquido de US$ 4,3 bilhões no 1º trimestre

Nova York – A Johnson & Johnson registrou lucro líquido de US$ 4,37 bilhões no primeiro trimestre, ou US$ 1,60 por ação, ante US$ 4,42 bilhões, ou US$ 1,61 por ação, registrados no mesmo período do ano passado.

Embora o resultado tenha recuado, o lucro ajustado – que exclui itens não recorrentes – por ação foi de US$ 2,06, acima das expectativas dos analistas, de US$ 2,00. Diante disso, as ações da empresa avançavam 0,94% antes da abertura das negociações em Nova York.

Já a receita da empresa farmacêutica e de produtos de consumo subiu 12,6% para US$ 20,01 bilhões, superando o consenso do mercado de US$ 19,50 bilhões, uma vez que as receitas dos segmentos de consumo, farmacêutico e de dispositivos médicos aumentaram acima das expectativas.

Animou também os investidores a previsão que a empresa fez para o ano de 2018, aumentando sua faixa de orientação de receita para entre US$ 81,0 bilhões e US$ 81,8 bilhões, ante faixa entre US$ 80,6 milhões e US$ 81,4 bilhões. Além disso, a companhia elevou sua perspectiva para o lucro ajustado por ação de US$ 8,00 para US$ 8,20.

Separadamente, a empresa disse que está implementando ações de corte de custos com o objetivo de gerar economias anuais de US$ 600 milhões a US$ 800 milhões até 2022. Fonte: Dow Jones Newswires.